Instagram'dan kullanıcılarını sevindiren yenilik

Sosyal medya platformu Instagram, şimdi de uzun süredir bilinen alışveriş özelliğini dünya çapında teste açtı.Bilişim sitesi CHIP'in haberine göre geçtiğimiz aylarda müzik özelliği sunulmuştu ve kullanıcılar tarafından beğenildi. Instagram şimdi de ilk olarak ABD'deki kullanıcıların test ettiği Instagram Alışveriş sekmesi, bugünden itibaren şirket tarafından tüm dünyada test ediliyor.





"Instagram Shop" (Instagram Alışveriş) özelliği ile birlikte kullanıcılar, markalardan ve içerik üreticilerinden tek tıkla alışveriş yapabilecek ve ürünleri kategorilere göre de filtreleyebilecek.





Instagram Shop sekmesi hareketler sekmesinin yerini alacak. Şu anda kalp ikonuyla bulunan Hareketler kısmı, bu test sonunda alışveriş ikonuyla yerini değiştirecek. Hareketler özelliği kalkmayacak, akış ekranının sağ üstüne ya da profil sayfası üzerinden erişilebilecek.





Instagram Shop'a ulaşan kullanıcılar takip ettikleri marka ya da kategorilere göre filtreleme özelliğine sahip olacak. Alışveriş içerisinde görüntülenen ürünlerin tamamı Instagram Shop üzerinden satın alınabilir durumda olmayacak. İsteyen markalar, kullanıcıları kendi web sitelerine yönlendirebilecek.





Ayrıca ödeme seçenekleri konusunda da yine yönlendirilen alışveriş sitesinin hizmet vermesi bekleniyor.





Şimdilik sadece ABD'de bu özellik kullanıma açılacak. Hemen ardından diğer ülkelerde de yine bu özelliğin kullanılması için planlama yapılıyor. Fakat hem şirket hem de geliştiriciler bu özelliğin ne zaman geleceği konusunda net bir tarih veremiyor. Instagram alışveriş özelliğinin bu senenin sonuna kadar platforma tamamen eklenmesi bekleniyor.