Instagram'dan sonra, milyonlarca kullanıcısı olan bir platforma daha erişim engeli geldi

Roblox Corporation tarafından geliştirilen ve bir çevrimiçi oyun platformu / oyun oluşturma sistemi olan Roblox'a erişim engeli geldi.



Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanıyan platforma girişi sağlanamıyor.



ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?



Roblox'a girmeye çalışan kullanıcılar hata raporu aldı. Akıllara gelen ilk soru, "Roblox çöktü mü?" oldu.



Roblox'un neden açıklamadığı ise kısa sürede ortaya çıktı. 164 milyondan fazla aylık aktif kullanımı bulunan Roblox'a erişim engeli geldiği ifade edildi.



KARAR ADANA’DAN VERİLDİ



Oyun geliştirme platformu Roblox’a yönelik erişim engelinin ise Adana’dan verildiği ortaya çıktı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla platforma erişimi engelledi.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN ROBLOX TEPKİSİ



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Roblox'a getirilen erişim engeline tepki gösterdi.



İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" ifadelerini kullandı.