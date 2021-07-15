Instagram'dan yeni özellik

Sosyal medya platformu Intagram'ın Güvenlik Kontrolü özelliği, kullanıcıların olası bir saldırıdan sonra hesaplarını güvene almasına yardımcı olacak.







Bugünden itibaren Instagram, saldırıya uğramış olabilecek olan insanların hesaplarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacak yeni bir özelliği kullanıma açıyor. Eklenen Güvenlik Kontrolü adı verilen bu yeni araç, hesabınızı kurtarmanız gerektiğinde son oturum açma etkinliğinizi kontrol etmenizi, profil bilgilerinizi gözden geçirmenizi ve iletişim bilgilerinizi güncellemenizi sağlıyor.





Bu yeni özellik ile beraber WhatsApp üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi de kullanıma sunuluyor. WhatsApp entegrasyonu, Instagram'ın mevcut SMS kimlik doğrulama özelliğine benzerken, hesabınıza her giriş yapmaya çalıştığınızda, WhatsApp üzerinden sizi sağlanan 6 haneli kodu girmeniz gerekiyor.





Duyurunun yapıldığı blog gönderisinde, özellikle son aylarda Instagram üzerinden hesap şifreleri gibi hassas bilgileri kimlik avı yöntemiyle elde etmeye çalışan kötü niyetli kullanıcıların arttığı açıklanırken, şirket, bu konuda kullanıcıları uyarıyor:





"Size hesabınızın yasaklanma ve kapanma riski altında olduğunu, fikri mülkiye ile ilgili politikalarımızı ihlal ettiğinizi veya fotoğraflarınızın sizin onay vermediğiniz başka bir yerde paylaşıldığını söyleyerek, kimlik avında bulunmak isteyebilirler. Bu mesajlar genellikle dolandırıcılık amaçlıdır."





Blog gönderisinde Instagram hesabınızla ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi gerekirse, size doğrudan mesaj gönderilmeyeceğine dikkat çekilirken, Instagram'dan sizin için gelen e-postaları, uygulamanın ayarlar menüsü altında bulunan "Instagram'dan E-postalar" sekmesinde görebileceğiniz de belirtiliyor.





Yeni güvenlik uygulamasının zaman içinde tüm bölgelerde kullanılmaya başlaması planlanıyor.