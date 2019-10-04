Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'dan yeni uygulama /04 Ekim 2019 16:12

Instagram'dan yeni uygulama

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen Instagram, önemli yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

SHABER3.COM




Sosyal medya platformu Instagram’ın yeni mesajlaşma uygulaması Threads ile yeni özellikler sunacak. Log'un haberine göre Instagram, Threads isimli yeni bir uygulama kullanıma sundu.

Bu Android ve iOS için çıkan Instagram tabanlı yeni uygulama, direkt olarak yakın arkadaşlar ile iletişime odaklanıyor. Çok sade bir arayüzü bulunan uygulama, bir bakıma yakın arkadaşlara özel Hikaye paylaşım altyapısının bağımsız hali olarak ortaya çıktı.

Sizin özel olarak seçtiğiniz arkadaşlar ile iletişime dayanan uygulama, metin mesajı yanında fotoğraf ve video paylaşılmasına da imkan tanıyor. Kameraya direkt olarak kendi içerisinde ulaşabildiğiniz Threads, konum paylaşım desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Facebook’un uygulama hakkında yaptığı resmi tanıtım ise şöyle:

“Merhaba. Yakın arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanız için yeni bir uygulama olan Threads karşınızda. Bu uygulamayla fotoğrafları, videoları, durumları ve Hikayeleri Instagram Yakın Arkadaşlar listenizle hızlıca paylaşabilirsiniz. Yakın Arkadaşlarınızdan gelen mesajlar artık Threads’te görünecek ancak bu mesajlara Instagram’da da erişmeye devam edeceksiniz.”

Threads sayesinde arkadaşlarınızla yerinizi, hızınızı ve hatta telefon batarya durumunuzu paylaşabileceksiniz.

Yeni uygulama, Snapchat’in Instagram’da yakın arkadaş grubuna anlık olarak fotoğraf paylaşmayı sağlayan özelliğine benziyor. Instagram daha önce de Snapchat’in 24 saatte kaybolan görseller özelliğini hikayeler adı altında kendisine uyarlamıştı.

Kullanıcılar bu şekilde otomatik olarak bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşabilmeyi seçebilecek. 

Threads ve Instagram arasında bir senkronizasyon da bulunacak. Mesajlaşma uygulaması Instagram’ın şu anki mesajlaşma şekline benzer şekilde çalışacak. Threads üzerinden arkadaşların hikayelerini görüntülemek mümkün olacak.

Threads ayrıca gençler arasında popüler olan TikTok ve Snapchat’ten kullanıcıları kendi bünyesine katmayı da planlıyor. 
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