Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'ın aktif kullanıcı sayısı açıklandı /28 Ekim 2022 22:10

Instagram'ın aktif kullanıcı sayısı açıklandı

Popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'ın aktif kullanıcı sayısının açıklandığı aktarıldı.

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Popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'ın aktif kullanıcı sayısının 2 milyarı bulduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre çatı şirketi Meta olan Instagram, yeni getirilen özelliklerle beraber kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Rakamlara göre en popüler uygulamalar arasında başı çeken Instagram, TikTok ile rekabet içinde olsa da popülerliği katlanıyor.

Instagram için yapılan yeni açıklamaya göre 2 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını deviren platform, bu sayıyı artırmayı hedefliyor.
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