İnstagram'ın logosundaki 'büyük' değişiklik, görenleri şoke ett!

INSTAGRAM'IN LOGOSU ARTIK DAHA CANLI
ShiftDelete'in haberine göre, Instagram’a erişim problemi yaşayan pek çok kullanıcı sorunun kaynağını merak ediyordu. Fakat akıllı telefonlarından sürekli bir şekilde uygulamaya erişebilmeye çalışan pek çok kişi logonun bir anda değiştiğini gördüklerini söyledi.
Bunun hemen ardından, kısa bir süre içinde tüm işletim sistemleri üzerinde Instagram logosu değişti.
Soldaki eski, sağdaki ise yeni logo.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Meta çatısı altında yer alan uygulamanın yenilenen logosu, geçmiş yılların tasarımlarından daha parlak duruyor. Bu değişimin ardıdan; sosyal medya üzerinde pek çok kişi şakacı ve alaycı yorumlarda bulundu ve yeni logonun, eski logodan neredeyse hiçbir farkı olmadığı görüşünü savunanlar oldu.
İşte o yorumlardan bazıları...