instituDE 2 yaşında: En büyük hayalimiz, hukukun hakim olduğu bir Türkiye

KHK’lı diplomatların kurduğu Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü (instituDE) ikinci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Enstitünün ikinci yıldönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, aradan geçen iki yılda gerçekleştirilen faaliyetler tek tek anlatıldı. Mesajda 200’den fazla yazılı ve görsel yayına imza atıldığı aktarıldı.





instituDE yöneticilerinden Hüseyin Konuş, “Sorumluluk duygusu ve amatör ruhla başladığımız yolculukta instituDE 200’ün üzerinde yayınla 2. yılını doldurdu. Emeği geçen özverili arkadaşlarıma içten teşekkürler ediyorum; iyi ki varsınız. Başta demokrasi ve hukuk olmak üzere ülkemizin her alanda yaşadığı çöküşten büyük üzündü duyuyoruz. Yurt dışında olsak da bu çöküşe karşı elimizden geleni yapma sorumluluğunu hissediyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz ve bütün bu yaşananlara rağmen ülkemizin aydınlık geleceğinden şüphe duymuyoruz. En büyük hayalimiz gerçek bir demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının hakim olduğu bir Türkiye…”



