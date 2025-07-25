Samanyolu Haber /Teknoloji / İntel, bu hamleyle batmaktan kurtulabilecek mi? /25 Temmuz 2025 10:51

İntel, bu hamleyle batmaktan kurtulabilecek mi?

ABD merkezli çip üreticisi Intel, şirketi yeniden yapılandırma planı çerçevesinde Avrupa’daki bazı projelerini iptal ederken, binlerce çalışanı da işten çıkarma kararı aldı. Zor bir yıl geçiren teknoloji devi, maliyetleri azaltarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

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Hedef: 75 Bin Çekirdek Çalışan

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, perşembe günü çalışanlara gönderdiği iç yazışmada, yıl sonuna kadar iştirakler hariç yaklaşık 75 bin “çekirdek” çalışanla faaliyet göstereceklerini açıkladı. Bu sayı, geçen yıl sonunda 99 bin 500’dü. Yani Intel, yaklaşık %25’lik bir küçülmeye gidiyor.

Tan, “Organizasyonu düzene sokmak ve verimliliği artırmak için zor ama gerekli kararlar alıyoruz” diyerek, şirketin daha çevik ve odaklı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya ve Polonya’da Projeler İptal

Intel, Avrupa’da Almanya ve Polonya’daki bazı planlı projelerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca Kosta Rika'daki montaj ve test operasyonları Vietnam ve Malezya’daki tesislere kaydırılacak. Ancak Kosta Rika, mühendislik ve kurumsal işlevlerde kilit rol oynamaya devam edecek.

Ohio’daki Yarı İletken Tesisi Yavaşlatılıyor
Şirketin Ohio’da inşasına devam ettiği büyük yarı iletken fabrikasının inşaatı da “daha da yavaşlatıldı.” Bu kararın arkasında, maliyetleri optimize etme hedefi olduğu belirtildi.

Rekabet Giderek Kızışıyor

Bir dönem Silikon Vadisi’nin liderlerinden olan Intel, özellikle yapay zekâ çiplerinde Nvidia ve AMD karşısında zorlanıyor. Nvidia’nın piyasa değeri 4,24 trilyon dolara ulaşırken, Intel’in değeri 98,7 milyar dolarda kaldı.

Tan, Intel’in “boş çek yazamayacağını” belirterek, artık her yatırımın ekonomik bir anlamı olması gerektiğini söyledi.

Finansal Kayıp Derinleşti

Intel, 2025’in ikinci çeyreğinde 2,9 milyar dolar zarar açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 1,6 milyar dolardı. Gelir ise 12,9 milyar dolar ile sabit kaldı. Şirket, beklentilerin altında performans gösterdi.

Intel, önümüzdeki süreçte yapay zekâ ve temel ürün portföyüne daha fazla odaklanarak rekabet gücünü artırmayı planlıyor.
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