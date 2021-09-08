Samanyolu Haber /Teknoloji / Intel’den Avrupa için milyarlarca euroluk yatırım planı /08 Eylül 2021 19:57

Intel’den Avrupa için milyarlarca euroluk yatırım planı

Intel, Avrupa bölgesi için 80 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Şirket Fransa, Almanya, Belçika, Polonya veya Hollanda‘da üretim tesisleri kurmayı planlıyor.

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Shift Delete'te yer alan habere göre, Intel, AMD ile olan yarışına kaldığı yerden devam ederken geçtiğimiz ay duyurduğu yeni ekran kartı markasıyla NVIDIA‘yı da karşısına aldı. Şirket önümüzdeki yıllarda birçok alanda söz sahibi olmayı ve pazar payını artırmayı hedefliyor. Ayrıca Avrupa bölgesi için büyük bütçeli yatırımlar yapmayı planlıyor.

ÇİP FABRİKALARINA 80 MİLYAR EURO YATIRIM PLANI

Intel, Avrupa’daki çip fabrikalarına büyük yatırımlar yapmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Pat Gelsinger Salı günü, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kapasiteyi artırmak için Avrupa’daki çip fabrikalarına 80 milyar euro yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.
Ayrıca Intel, İrlanda‘daki çip fabrikasının otomobil üreticileri için yarı iletken bileşenler üretmeye başlayacağını belirtti. 

Şirket Fransa, Almanya, Belçika, Polonya veya Hollanda‘da üretim tesisleri kurmayı planlıyor. Ayrıca Intel, Avrupa kıtasında iki fabrika kurmayı istiyor.

Gelsinger, bu yıl gerçekleştirilen Münih Otomobil Fuarı’nda, “Önümüzdeki on yılda toplam 80 milyar euro‘luk bir proje, yarı iletken endüstrisi için hızlandırıcı bir etkiye sahip olacaktır” dedi. Çip üreticileri, Covid-19 salgını üzerine biriken bir sipariş ile boğulmuş durumda.
Piyasadaki diğer sektörlerin yanı sıra, evden çalışan ve eğitim gören insanların bilgisayarlara, tabletlere ve elektronik ürünlere yönelik taleplerinin artması, parça ve malzeme üretiminde sıkıntıya yol açtı.

Özellikle otomobil endüstrisi sert bir darbe aldı. Ford ve General Motors fabrikalarını geçici olarak kapattı. Otomobil sektörü üretim hatları, frenleme ve bilgi-eğlence sistemlerinin karşılanamayan çip talebi yüzünden durmak zorunda kaldı.
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