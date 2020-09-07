Samanyolu Haber /Medya / Interbank'ı batırmıştı, medyaya geri döndü /07 Eylül 2020 12:56

Interbank'ı batırmıştı, medyaya geri döndü

2001 Krizi'nde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen INTERBANK'ın sahibi Cavit Çağlar Olay TV'yi sattığı iddia edilmişti. Ancak Çağlar'ın televizyonun merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıdığı ve yeni bir kadro teşkil ettiği belirtildi.

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20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel'in başbakanlığında Doğru Yol Partis (DYP)-Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) koalisyonuyla kurulan 49'uncu Hükûmet'te ve aynı koalisyonun kurduğu izleyen hükûmetlerde devlet bakanı olarak kabineye giren işadamı Cavit Çağlar, Olay TV'yi satmadı.

Merkezini İstanbul'a taşıyan ve ekim ayında yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV kadrosunda yer alan bazı isimler şöyle: Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Ali Ekber Aydın ve Duygu Demirdağ.

CAVİT ÇAĞLAR: OLAY TV BENDE, BEN YAPIYORUM YATIRIMI

İsmet Berkan bugünkü bülteninde, "Üç gün önce, cuma günü akşamüzeri saatlerinde Cavit Çağlar yeniden telefon etti. 'İsmet’cim' dedi, 'Ben sana sattım dedim ama satmadım. Olay TV bende, ben yapıyorum yatırımı." ifadelerini kullandı

Bursalı işadamı Cavit Çağlar, 2001 yılında Interbank'ı batırmıştı.

Berkan, Çağlar'dan şu bilgileri aktardı: "Biliyorsunuz Nuri Çolakoğlu’nu, zamanında NTV’yi de o kurmuştu, şimdi de ondan rica ettim, Olay TV’de bana danışmanlık yapıyor, çok iyi bir ekip kuruluyor." 

Olay TV'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından satın alındığı iddia edilmiş, İmamoğlu'na yakın isimler iddiayı tekzip etmişti.
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