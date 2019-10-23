İnternet devleri Türkiye'de ne oranda vergi ödeyecek

Netflix, Spotify gibi ücretliler için; YouTube, Twitter ve Instagram ise ücretsizler için popüler örnekler. Resmileşen yeni vergi paketiyle birlikte, tüm bu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerine %7,5 oranında “Dijital hizmet vergisi” getirildi.





Web Tekno'dan Şahin Kılınç'ın haberine göre, 2019’un başından bu yana pek çok ülkede dijital platformlara vergi düzenlemeleri yapıldı. Bu vergi düzenlemeleri, doğrudan şirketleri dolaylı olarak da kullanıcıları ilgilendiren düzenlemelerdi. Bir şirketin bir ülkede faaliyet göstermesi için oranın vergi politikalarına göre hareket etmesi gerekiyor. Örneğin Fransa, Temmuz 2019’da dijital hizmet vergisinde %3’lük zam yapmış, önce şirketlerden ve ardından kullanıcılardan tepki toplamıştı.





Dijital hizmet vergisi şimdi ise Türkiye’de faaliyete giriyor.





?

Google, Facebook, Amazon, Netflix, Spotify gibi onlarca şirketten alınacak olan dijital hizmet vergisi: %7,5





İnternet ortamında sesli, görsel, yazılı şekilde dijital olarak herhangi bir içeriğin satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda kullanıcılar tarafından dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, kaydedilmesine ve kullanılmasına yönelik tüm hizmetler bu vergiye tabi tutulacak.





Aynı zamanda kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması, işletilmesi; yani kısaca tüm sosyal medya mecralarıda verginin kapsama alanına girecek. Dijital aracılık hizmetleri veren şirketler de bu vergiyi ödeyecek.





Vergi taslağında “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrimiçi faaliyetin gerçekleştiği her ortam” şeklinde ifade edilen tüm platformlar, bu vergiye tabi tutulacak. Elbette vergi için yurt içi ve global düzeyde bir gelir barajı da var. Bir önceki hesap döneminde Türkiye’den 20 milyon TL’den, dünya çapında 750 milyon Euro’dan az olan şirketler vergiden muaf olacak. Nitekim en popüler dijital hizmetleri sunan şirketlerin hepsi zaten bu barajı aşıyor. Geriye daha ufak çaplı oyun ya da sınırlı bir kitleye hitap eden uygulama ya da mecralar kalıyor.