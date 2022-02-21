Samanyolu Haber /Gündem / İnternet toplantısı yapma suçundan Bursa’da 13 kişi gözaltına alındı /21 Şubat 2022 14:11

İnternet toplantısı yapma suçundan Bursa’da 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet’teki işkence iddiaları gündemdeki yerini korurken, Bursa’da gözaltını alınan 4 kişinin ifadeleri üzerine 18 kişiye operasyon düzenlendi. 9 ilde 13 kişi, internet üzerinden toplantı yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Bursa merkezli 9 ilde yapılan operasyonda özel sektör çalışanı 18 kişiden 13’ü gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 kişi 9 Şubat’ta gözaltına alındı. 5 ay boyunca takip edilen bu kişilerin internet üzerinden yaptıkları toplantılar da suç kapsamına alınarak dosyaya eklenirken, bu kişilerin gözaltında verdikleri ifadeler sonrasında 18 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Bursa merkezli Adıyaman, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyonlarda özel sektör çalışanı 13 kişi gözaltına alındı.
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