Samanyolu Haber /Ekonomi / İnternet üzerinden alışveriş yapanlara uyarı /28 Nisan 2020 21:49

İnternet üzerinden alışveriş yapanlara uyarı

DPC Kişisel Veri Danışmanlığı Ceo’su Avukat Sefa Karcıoğlu, online alışverişte üyelik koşulları ve güvenli ödeme sistemleri ile ilgili, "Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın, sanal kart tercih edin" diye uyardı.

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Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Karcıoğlu, özellikle bu dönemde internetten alışveriş yaparken çok daha dikkatli ve seçici olunması gerektiği konusunda uyardı:

"Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın. Sanal kart kullanmayı tercih edin. Mesafeli satış hükmü metnini son satırına kadar mutlaka okunması gerekiyor.  Kişisel verilerin korunması hükmü metninin sunulup sunulmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. ‘Üye olmadan devam et’ seçeneğinin sunulmuş olması gerekiyor.  Mobil cihazlarımıza indirmeyi düşündüğümüz uygulamaların hangi verilerimize erişim izni istediğini mutlaka gözden geçirmeliyiz."

Sefa Karcıoğlu, Covid-19 ile mücadele sürecinde kişisel verilerin korunması özelinde şirketlerin de bir dizi önlem alması gerektiğinin altını çizdi ve uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Anılan hükümler uyarınca veri sorumlusu s¸irketlerin virüs ile mücadele süresince s¸üpheli veya hasta personelinden sagˆlık bilgileri dıs¸ındaki verileri (en son görüs¸tügˆü kis¸iler, seyahat bilgileri gibi) Kanun’un 5.maddesinde belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden birine dayanarak temin etmesi gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu personelden talep edilecek sagˆlık verilerinin ise (ates¸ derecesi, gösterdigˆi semptomlara dair bilgiler, kronik hastalıkları gibi) ancak personelin açık rızasının alınmasıyla is¸lenebilecegˆi unutulmamalı." 
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