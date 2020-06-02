İnternet yasakları tekrar gündeme geliyor

CHP Milletvekili Erdoğan Toprak'ın hazırladığı raporda, torba yasa ile 1.5 ay önce TBMM’ye getirilip daha sonra geri çekilen internet ve sosyal medya yasaklarının yeniden gündeme getirildiği belirtildi





CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak bu konuda bir rapor hazırlayıp CHP MYK'ya sundu. Toprak, “Değişiklik ile sosyal medyaya girenlerin T.C. kimlik numarası vermesi zorunlu hale geliyor" dedi.





Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Toprak, "7 yıl önce yapılan ve o dönemde 18 yaşından küçük olduğu için cezai ehliyeti bile olmayanların paylaşımları, 7 yıl sonra suç ve Cumhurbaşkanına hakaret davasına dönüşüyor” dedi.





Toprak ayrıca, “İktidar, bu verilerin sosyal medya platformlarına verildikten sonra milyonlarca yurttaşın bilgilerinin bu kuruluşlarca hangi amaçla kullanılacağını ise hesap etmiyor” uyarısında bulundu.