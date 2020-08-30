Samanyolu Haber /Teknoloji / İnternet yavaşlamasının sebebi belli oldu /30 Ağustos 2020 20:29

İnternet yavaşlamasının sebebi belli oldu

İnternet Gözlemevi yetkililerinden Türkiye ve diğer bazı ülkeleri etkileyen internet yavaşlaması konusunda bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Türkiye dahil pek çok ülkede çok sayıda bağlantı problemi bildirildi. İnternet Gözlemevi, ''Yavaşlık uluslararası bir ağ arızasından kaynaklanıyor'' açıklamasını yaptı.

Türkiye dahil pek çok ülkede, 30 Ağustos günü (bugün) saat 13.00'ten itibaren çok sayıda bağlantı problemi bildirildi. Özellikle Twitter kullanıcıları hizmete erişmekte zorlandı. İnternet Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre bağlantılardaki yavaşlık uluslararası bir ağ arızasından kaynaklanıyor.

NetBlocks.org sitesinden yayın yapan İnternet Gözlemevi tarafından doğrulanan bilgilere göre, Twitter dahil birden fazla internet hizmeti uluslararası ağ arızasından etkilendi.

ABD ve Avrupa arasında Türkiye saati ile 13.00’ten itibaren Level3 ve CenturyLink bağlantılarındaki düşüşlerin diğer bölgeleri de etkilediği görüldü.
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