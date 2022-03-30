Samanyolu Haber /Gündem / İnternete yüzde 67'lik büyük zam /30 Mart 2022 19:44

İnternete yüzde 67'lik büyük zam

Gıda ve tüketim ürünleriyle birlikte hizmet sektöründeki kalemler de zamlanıyor. İnternet hizmeti ile ilgili olarak yapılan zam açıklamasında Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gidileceği ifade edildi.

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Gelişen teknolojiyle birlikte artık iyice yaygınlaşan internet kullanım ücretine zam yapılacağı belirtildi.

İnternet hizmeti ile ilgili olarak yapılan zam açıklamasında Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gidileceği ifade edildi.

YÜZDE 67'LİK ZAM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği ifade edildi.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yürürlüğe girecek zammın Türk Telekom'dan toptan hizmet alarak milyonlarca müşterisine internet ulaştıran şirketleri büyük finansal zarara uğratacağını ifade etti.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti arttıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışan, milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”
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