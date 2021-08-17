Samanyolu Haber /Gündem / İnternette aktroller hariç herkesi vuracak yasa hazır: 5 yıl hapis geliyor /17 Ağustos 2021 15:59

İnternette aktroller hariç herkesi vuracak yasa hazır: 5 yıl hapis geliyor

AKP'nin sosyal medyayla ilgili çalışmasında sona gelindiği ifade edildi. Yalan haber yayan ve yapanların 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

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Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun önüne geçilmesi iddiasıyla çıkarılacak yeni sansür yasasının içriğinde sona gelindi.
Havuz medyasında yer alan habere göre yeni dönemde Meclis'e getirilmesi planlanan yasal düzenleme ile sosyal medyada yalan haber yapan, yayan ve hakaret edene Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ceza tanımlaması yapılacağı ileri sürüldü.

TCK'da dezenformasyon ve mezenformasyon gibi yeni suçların da yer alacağı iddia edilen haberde, şunlara yer verildi:

'2 yıla kadar hapis'

"Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesindeki düzenlemelerin incelenerek hazırlandığı teklife göre, sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması planlanıyor.

Yalan haber yayan ve yapanların da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Kanundaki mevcut suçlarda uygulanan artırım sebepleri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak.

Örneğin, TCK’nın 125. maddesinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işleyenlere verilecek cezanın bir yılın altında olamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca suçun ağırlığı, sonucu, kişinin konumu, sosyal statüsü ve kastı gibi kriterlerin de ceza yaptırımında dikkate alınması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor.

'Sosyal Medya Başkanlığı yolda'

Yalan haberi üreten ve yayanları denetleyecek bir mekanizmanın kurulması da planlanıyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek ‘Sosyal Medya Başkanlığı'nın kurulabileceği ifade ediliyor.

AK Parti kurmayları, BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığının bulunduğunu, söz konusu başkanlık içerisinde bir ‘sosyal medya’ biriminin oluşturulabileceğini aktarıyor."
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