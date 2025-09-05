Samanyolu Haber /Gündem / İnternette 'tetikçi' pazarı: Suça göre fiyat ve indirim var /05 Eylül 2025 09:34

İnternette 'tetikçi' pazarı: Suça göre fiyat ve indirim var

Son dönemde bazı sosyal medya uygulamaları "suç yuvası" haline geldi. Öyle ki bazı uygulamalarda "tetikçilik" için pazarlık yapılıyor. İşlenecek suçun mahiyetine göre fiyatlar da değişiyor. İşte skandalın ayrıntıları...

SHABER3.COM

Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete; yeni nesil suç örgütleri açıkcası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor.

Aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahat bir şekilde sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları yapabiliyorlar.

NTV'nin haberine göre pazarlıklar "10 bin liraya iş yeri kundaklama", "40 bin liraya mekan kurşunlama", "200-300 bin liraya adam öldürme" olarak belirleniyor.

SIKI PAZARLIK
"Tetikçilik" için özel mesajlaşma grupları üzerinden sıkı pazarlıklar yapılıyor. Saldırılarda genellikle sosyal medyadan devşirilen çocuklar kullanılıyor.

Suç analiz uzmanı Gökhan Turan'a göre çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90'ı aslında çetenin içinde yer almıyor. Turan "Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriyorlar. Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme..." diyor.

ÇOCUKLAR KULLANILIYOR
Tehdit için iş yeri kurşunlatmak isteyen de var, hasmını öldürtmek isteyen de. Tetikçi pazarlığında suç yelpazesi geniş. Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.

Gökhan Turan buna ilişkin de şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Türk Ceza Kanunu suçluyu çocuk sayıyor. Ondan dolayı cezayı 4'te 3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor 1 yılında infaz kanununa göre yatarı yok."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnternette 'tetikçi' pazarı: Suça göre fiyat ve indirim var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:30