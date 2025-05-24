İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İade süreci tamamen değişiyor





İADE SÜRECİNDE TÜKETİCİNİN MASRAFI YOK

*E-ticaret platformları üzerinden yapılan sözleşmelerde, taşıyıcı bilgisi eksikse ya da tüketici taşıyıcıya ulaşamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.





Artık, bu hakların nasıl kullanılacağına dair bilgiler, açıkça tüketiciye sunulacak. Ayrıca, tüketicilere, hakem heyeti ya da arabulucuya başvuru yaparak, gerektiğinde tüketici mahkemesine başvuru yapabilecekleri bilgisi de sağlanacak.





Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. E-ticaret ve uzaktan alışveriş işlemleri, yeni düzenlemeler çerçevesinde daha güvenli ve adil bir hale gelecek.









Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerle, tüketicilerin iade masrafı ödememesi sağlanacak ve e-ticaret platformlarının sorumlulukları artırılacak. Yeni düzenlemelerle, tüketicilerin haklarını ihlal etmeye yönelik uygulamalar ortadan kaldırılacak.Yeni düzenlemeyle iade sürecindeki masraflar tamamen tüketicinin üzerinden alınmış oldu. “13. maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresi tamamen yürürlükten kaldırıldı. Aynı maddenin 5. fıkrası ise değiştirilerek, şu önemli kararlar alındı:*Satıcının belirlediği taşıyıcı ile yapılan iadelerde, tüketici herhangi bir ücret ödeme zorunluluğuna sahip olmayacak.*Satıcı, taşıyıcı bilgisi vermezse, tüketiciden ücret talep edilemeyecek.*Eğer satıcının belirttiği taşıyıcı, tüketicinin bulunduğu yerde hizmet vermiyorsa, iade işlemi ücretsiz olarak satıcı tarafından düzenlenecek.Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise, cayma hakkı ile ilgili bilgilendirme metinlerinin daha açık ve anlaşılır hale getirilmesidir.