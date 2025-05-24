Samanyolu Haber /Gündem / İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İade süreci tamamen değişiyor /24 Mayıs 2025 09:52

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İade süreci tamamen değişiyor

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve uzaktan alışverişlerde tüketicilerin haklarını korumaya yönelik önemli düzenlemelere imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, iade sürecine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeler, tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi hedefliyor. İşte yeni düzenlemenin detayları…

SHABER3.COM

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerle, tüketicilerin iade masrafı ödememesi sağlanacak ve e-ticaret platformlarının sorumlulukları artırılacak. Yeni düzenlemelerle, tüketicilerin haklarını ihlal etmeye yönelik uygulamalar ortadan kaldırılacak.

İADE SÜRECİNDE TÜKETİCİNİN MASRAFI YOK

Yeni düzenlemeyle iade sürecindeki masraflar tamamen tüketicinin üzerinden alınmış oldu. “13. maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresi tamamen yürürlükten kaldırıldı. Aynı maddenin 5. fıkrası ise değiştirilerek, şu önemli kararlar alındı:

*Satıcının belirlediği taşıyıcı ile yapılan iadelerde, tüketici herhangi bir ücret ödeme zorunluluğuna sahip olmayacak.

*Satıcı, taşıyıcı bilgisi vermezse, tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

*Eğer satıcının belirttiği taşıyıcı, tüketicinin bulunduğu yerde hizmet vermiyorsa, iade işlemi ücretsiz olarak satıcı tarafından düzenlenecek.

*E-ticaret platformları üzerinden yapılan sözleşmelerde, taşıyıcı bilgisi eksikse ya da tüketici taşıyıcıya ulaşamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.

ZORUNLU ÖN BİLGİLENDİRME VE TÜKETİCİ HAKLARI

Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise, cayma hakkı ile ilgili bilgilendirme metinlerinin daha açık ve anlaşılır hale getirilmesidir.

Artık, bu hakların nasıl kullanılacağına dair bilgiler, açıkça tüketiciye sunulacak. Ayrıca, tüketicilere, hakem heyeti ya da arabulucuya başvuru yaparak, gerektiğinde tüketici mahkemesine başvuru yapabilecekleri bilgisi de sağlanacak.

YENİLİKLER 1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. E-ticaret ve uzaktan alışveriş işlemleri, yeni düzenlemeler çerçevesinde daha güvenli ve adil bir hale gelecek.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İade süreci... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:18