Samanyolu Haber /Gündem / İnternetten satın almalarla ilgili yeni düzenleme /24 Ağustos 2022 20:42

İnternetten satın almalarla ilgili yeni düzenleme

Özellikle salgın koşullarının da etkisiyle sayısı hızla çoğalan internet alışverişleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.

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Salgın koşullarında özellikle yemek siparişleri olmak üzere artış gösteren internetten alınan ürünlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Bazı elektronik ürünleri kapsayan söz konusu düzenlemeye göre alınan eşyanın geri iadesi yapılamayacak.

Evrensel'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketiciler internetten satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, drone, tablet ve bilgisayarları iade edemeyecek.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmelikte, tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi. Tüketicilerin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günlük azami teslim süresi yükümlülüğünün daha uzun süreler için belirlenmesine karar verildi.

Yönetmelikte, 'Cayma hakkının istisnaları' başlığında bulunan madde 15'e de eklemeler yapıldı. Tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı durumlarda; tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, naklen müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler maddeleri eklendi. Buna göre, tüketiciler internetten satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, drone, tablet ve bilgisayarları iade edemeyecek.
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