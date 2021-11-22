Interpol Başkanlığına aday olan Reisi'ye 'işkence' suçlaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 ay tutuklu kalan akademisyen Matthew Hedges ve Katar futbol forması giydiği için Dubai'de tatildeyken gözaltına alınan futbol taraftarı Ali Issa Ahmad, Tümgeneral Ahmed Nasır el Reisi'yi 'işkence' ile itham ediyor.



Guardian'ın haberine göre, "Onun emriyle kişisel olarak işkence ve tacize maruz kaldım." diyen Ahmed, maruz kaldığı tacizin gözle görülür izlerini hala taşıdığını dile getirdi.



El Reisi, Interpol'ün iki başkan adayından biri. BAE İçişleri Bakanlığı'nda uzun süredir genel müfettiş olarak görev yapıyor.



Interpol nedir, gerçek bir polis gücü mü?

Her iki İngiliz vatandaşının avukatlığını yürüten Rodney Dixon QC, "Gardiyanlar ve sorgulayıcılar gibi işkence eylemi yapanlar dahil olmak üzere cezaevleri üzerinde denetleyici rolü var. Bütün bunlar onun gözetiminde oldu. Interpol buna göz yumamaz. Bu kişinin yeterince iyi olduğunu söyleyemezler, söylemeliler." sözleriyle işkenceleri yönetmekle suçladığı el Reisi'nin adaylığına tepki gösterdi.



Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olarak bilinen Interpol'ün örgütsel yönünü ve politikasını tayin eden komitenin seçimi, 23-25 Kasım'da Türkiye'de toplanacak Interpol Genel Kurulu toplantısında yapılacak.



Ancak aralarında Avrupalı bazı milletvekillerinin de olduğu bir grup uluslararası eleştirmen, el Reisi'nin seçilmesinin Interpol'ün tarafsızlığını tehlikeye atabileceği ve BAE adalet sistemi içinde işlenen suçlara uluslararası onay sağlayabileceği konusunda endişeleri olduğunu dile getiriyor.



Kamuoyu önünde yapılmayan bir seçim sistemine rağmen el Reisi, adaylığını tüm kamuoyuna ilan eden bir isim. Hatta son 40 yılda yaptıklarını anlatmak için de kendi adına bir web sitesi kurdu.