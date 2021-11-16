Interpol İstanbul’da toplanıyor: Kirli çamaşırları onlar mı yıkayacak?

Uluslararası Polis Birliği Interpol'ün 89. Genel Kurulu, 20-25 Kasım günleri arasında İstanbul'da toplanacak. Toplantı için üye ülkelerin üst düzey polis şeflerinin yanı sıra kimi ülkelerin içişleri bakanları, bakan yardımcıları, ulusal polis teşkilatlarının üst yöneticileri Türkiye’ye gelecek.

Toplantıya Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı (DEA), ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gözlemci konuklardan bazıları da katılacak.

‘İKTİDAR UYARILARIMIZI DİKKATE ALMIYOR’

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, konuya ilişkin Artı Gerçek’e açıklamalarda bulundu. Ülkede çok ciddi sorunlar yaşandığını ve tüm uyarılarına rağmen iktidarın dikkate almadığını söyleyen Tekin, “2012-2013 o meşhur milli kahraman olarak ilan ettikleri Reza döneminden itibaren Türkiye, bütün dünya tarafından kuşkuyla bakılan bir ülke haline geldi” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN GRİ LİSTEDE OLMASI BÜYÜK SORUN’





Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesinde yetersiz kaldığı gerekçesiyle, G-7 Paris Zirvesi sonrası kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alındığını hatırlatan Tekin, G20 listesinde olan bir ülkenin gri listeye alınmasının içeride normalmiş gibi görünse de dışarıda büyük sorunlara neden olduğunu söyledi.





‘MAFYA LİDERİNİN SÖYLEMLERİNİN ÜSTÜ KAPATILDI’





Uluslararası Polis Birliği Interpol'ün İstanbul'da toplanacağını söyleyen Tekin, “Sosyal medyada bakıyoruz bir mafya liderinin Türkiye’de olup bitenlerle, uyuşturucuyla ilgili, kriminal insanlarla ilgili ciddi söylemleri var. Bu söylemlerle ilgili bu güne kadar nasıl soruşturmalar yapıldı, nelerin yapılacağını bilmiyoruz. Her şeyin üstü kapatıldı. Kapatılırsa önümüzdeki günlerde gri listeden hangi listeye geçeceğimizi kestirmek mümkün değil” dedi.





AİHM BAŞKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKTİ





Tekin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spono’nun Türkiye ziyaretini hatırlatarak, “Daha önce de AİHM başkanı da Türkiye’ye gelmişti. Türkiye’deki uygulamalarla ilgili ciddi uyarlarda bulunmasına rağmen kimse ciddiye almadı. Sonuçta öyle bir noktaya gelindi ki, hukuk meselesi bütün dünyanın meselesi haline geldi” dedi.





Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü:





“Umut ediyorum ki uyuşturucu, kara para ve çeşitli suç örgütlerinin söylemleri Türkiye’de son bulur. Keşke kendi çamaşırlarımızı kendimiz yıkayabilseydik, elin çamaşırlarımızı yıkatırsak faturası çok ağır olur.”