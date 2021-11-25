Samanyolu Haber /Gündem / Interpol sözcüsü: Türkiye’nin 800 kırmızı bülten talebini reddettik /25 Kasım 2021 17:38

Interpol sözcüsü: Türkiye’nin 800 kırmızı bülten talebini reddettik

Bu yılki genel kurul toplantısının İstanbul'da düzenlenmesi sonrasında eleştirilere maruz kalan Interpol, teşkilatın siyasi muhaliflere baskı kurmak için kullanılmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı. Toplantıda İnterpol'ün Türkiye'nin 800 kırmızı bülten talebini reddettiği de ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (INTERPOL) 89’uncu genel kurul toplantısının 23-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmesi sonrasında, uluslararası insan hakları gruplarınca yoğun eleştirilere maruz kalan Interpol, teşkilatın siyasi muhaliflere baskı kurmak için kullanılmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı.

Kronos'un haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul’daki toplantıyı, Interpol’ü yurtdışındaki muhalifleri – özellikle terörist olarak tanımladıklarını – bulmaya, tutuklamaya ve iade etmeye ikna etmek için kullanacaklarını söylemesinin ardından Interpol yoğun uluslararası eleştirilere maruz kaldı.

Erdoğan rejimi, normalde uyuşturucu ve insan kaçakçıları gibi organize suç örgütleri mensupları gibi suçluları yakalamak için kullanılan Interpol’ün “kırmızı bülten” sistemini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Türk hükümeti, Interpol’ü siyasi muhalifleri hedef alan talepleriyle “boğmakla” eleştiriliyor.
 
Ayrıca ABD Senatosu’nda Interpol’ün siyasi amaçlı kötüye kullanılmasına ilişkin artan endişeler var. Interpol’ün “siyasi muhalifleri ve muhalifleri düzmece suçlamalarla takip etmek, taciz etmek veya zulmetmek” amacıyla kötüye kullanımına son vermeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı Temmuz ayında Senato’ya sunuldu.

Öte yandan işkence yapmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri generali Ahmed Nasır el-Raisi’nin Interpol’ün yeni başkanı olarak atanması kızgın tepkilere yol açtı. Al-Raisi, adaylığına ilişkin yoğun tepkilere rağmen Perşembe günü İstanbul’daki toplantı sırasında göreve seçildi. BAE de muhalifleri takip etmek için kırmızı bülten sistemini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock gazetecilerin soruları üzerine, örgütün siyasi amaçlar doğrultusunda hareket etmeyeceğini vurguladı: “Üye ülkeler Interpol’ü kullanmaya karar verdiklerinde, kurallarımıza ve standartlarımıza uymaları şarttır. Kırmızı bülten ağırlıklı olarak siyasi bir boyut taşıyorsa, herhangi bir işlem yapmayız. Siyasi işlerde biz yokuz. İnsan haklarına saygı duyuyor ve koruyoruz” dedi.

Bir Interpol sözcüsü Guardian gazetesine verdiği demeçte, her kırmız bülten talebinin titizlikle kontrol edildiğini vurgulayarak, Interpol’ün son beş yılda Türkiye’nin yaklaşık 800 kırmızı bülten talebini reddettiğini söyledi.

Interpol sözcüsü, “Biz siyasi değil bir polis teşkilatıyız, ancak jeopolitik meselelere karşı kör değiliz. Komite, bir sorun olabileceğini bildiğimiz ülkelerden gelen başvuruları dikkatlice kontrol ediyor. Kurallarla uyumlu olduğundan emin olmak için her üye ülkeden gelen kırmızı bülten talebini inceleyen bir görev gücümüz var. Kırmızı bülten sistemine saygı gösterilmesini sağlamak için çok fazla kaynak ve çaba harcıyoruz.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Interpol sözcüsü: Türkiye’nin 800 kırmızı bülten... Sonraki Haber >>

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:00