Interpol sözcüsü: Türkiye’nin 800 kırmızı bülten talebini reddettik

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (INTERPOL) 89’uncu genel kurul toplantısının 23-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmesi sonrasında, uluslararası insan hakları gruplarınca yoğun eleştirilere maruz kalan Interpol, teşkilatın siyasi muhaliflere baskı kurmak için kullanılmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı.







Kronos'un haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul’daki toplantıyı, Interpol’ü yurtdışındaki muhalifleri – özellikle terörist olarak tanımladıklarını – bulmaya, tutuklamaya ve iade etmeye ikna etmek için kullanacaklarını söylemesinin ardından Interpol yoğun uluslararası eleştirilere maruz kaldı.





Erdoğan rejimi, normalde uyuşturucu ve insan kaçakçıları gibi organize suç örgütleri mensupları gibi suçluları yakalamak için kullanılan Interpol’ün “kırmızı bülten” sistemini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Türk hükümeti, Interpol’ü siyasi muhalifleri hedef alan talepleriyle “boğmakla” eleştiriliyor.





Ayrıca ABD Senatosu’nda Interpol’ün siyasi amaçlı kötüye kullanılmasına ilişkin artan endişeler var. Interpol’ün “siyasi muhalifleri ve muhalifleri düzmece suçlamalarla takip etmek, taciz etmek veya zulmetmek” amacıyla kötüye kullanımına son vermeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı Temmuz ayında Senato’ya sunuldu.





Öte yandan işkence yapmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri generali Ahmed Nasır el-Raisi’nin Interpol’ün yeni başkanı olarak atanması kızgın tepkilere yol açtı. Al-Raisi, adaylığına ilişkin yoğun tepkilere rağmen Perşembe günü İstanbul’daki toplantı sırasında göreve seçildi. BAE de muhalifleri takip etmek için kırmızı bülten sistemini kötüye kullanmakla suçlanıyor.





Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock gazetecilerin soruları üzerine, örgütün siyasi amaçlar doğrultusunda hareket etmeyeceğini vurguladı: “Üye ülkeler Interpol’ü kullanmaya karar verdiklerinde, kurallarımıza ve standartlarımıza uymaları şarttır. Kırmızı bülten ağırlıklı olarak siyasi bir boyut taşıyorsa, herhangi bir işlem yapmayız. Siyasi işlerde biz yokuz. İnsan haklarına saygı duyuyor ve koruyoruz” dedi.





Bir Interpol sözcüsü Guardian gazetesine verdiği demeçte, her kırmız bülten talebinin titizlikle kontrol edildiğini vurgulayarak, Interpol’ün son beş yılda Türkiye’nin yaklaşık 800 kırmızı bülten talebini reddettiğini söyledi.





Interpol sözcüsü, “Biz siyasi değil bir polis teşkilatıyız, ancak jeopolitik meselelere karşı kör değiliz. Komite, bir sorun olabileceğini bildiğimiz ülkelerden gelen başvuruları dikkatlice kontrol ediyor. Kurallarla uyumlu olduğundan emin olmak için her üye ülkeden gelen kırmızı bülten talebini inceleyen bir görev gücümüz var. Kırmızı bülten sistemine saygı gösterilmesini sağlamak için çok fazla kaynak ve çaba harcıyoruz.” dedi.