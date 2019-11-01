İnterpol tarafından aranan 2 IŞİD'li Türkiye'de yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı 2 IŞİD’li kadın Kilis’te yakalandı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Kilis’te yanlarındaki 3 çocukla birlikte yurda kaçak yolla girdiği belirtilen 2 kadın jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.





Kadınların yapılan kimlik kontrollerinde Rusya vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlendiği ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD'liler oldukları belirtildi.





Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.