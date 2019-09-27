Samanyolu Haber /Gündem / Interpol, Türkiye’nin tutuklama kararını kaldırdı /27 Eylül 2019 23:47

Interpol, Türkiye’nin tutuklama kararını kaldırdı

Türkiye’nin talebiyle çıkarılan uluslararası tutuklama kararı sebebiyle tatilini geçirdiği İtalya’da tutuklanan Alman ve Türk vatandaşı kişi serbest bırakılıyor. Kararda Almanya’nın baskısının rol oynadığı bildirildi.

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Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) tutuklama kararı ile aranan ve tatil için gittiği İtalya'da tutuklanan kişi hakkında tutuklama kararının kaldırıldığı bildirildi. 

Hem Alman hem Türk vatandaşlığı bulunan 45 yaşındaki Kürt kökenli kişinin serbest bırakılması bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre söz konusu kişinin İtalyan avukatı Nicola Canestrini, müvekkilinin cuma günü cezaevinden çıktığını, ancak halen İtalya'da ev hapsinde tutulduğunu kaydetti. 

ALMANYA'NIN BASKISI ETKİLİ OLDU

Avukat, Interpol'ün tutuklama kararını kaldırmasında Almanya'nın diplomatik baskılarının etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'de müvekkiline yönelik cinayet ve terör örgütü üyeliği suçlamaları yöneltildiğini belirten Canestrini, ancak konunun siyasi takibat olduğunu savundu.

1996'DA ALMANYA'YA İLTİCA ETMİŞTİ

Hannover Belediyesi'nde 10 yıldır psikolog olarak çalıştığı belirtilen kişinin İstanbul'da ikamet ettiği sırada çeşitli gösterilere katıldığı, 1996'da Türkiye'den kaçarak Almanya'ya iltica ettiği kaydedildi. 

Kişinin daha sonra Alman uyruğuna geçtiği, ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtiliyor. 

Almanya'da yaşayan yakınları, tutuklanan kişinin Türkiye'de yaşadığı sırada siyasi gösterilere katılması sebebiyle politik sebeplerden dolayı aranıyor olabileceğini belirtmiş ve Türkiye'ye iadesinden endişe ettiklerini belirtmişti.

Türkiye'nin uluslarası yakalama kararı çıkartması sebebiyle Avrupa ülkelerinde gözaltına alınan kişiler Alman kamuoyunda daha önce de yoğun eleştirilere yol açmıştı. 

MERKEL: INTERPOL BU TÜR ŞEYLER İÇİN KULLANILAMAZ

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın'ın 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmaları tepkilere sebep olmuştu. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.
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