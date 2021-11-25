Interpol’ün yeni başkanı BAE’li Ahmed Nasır el Raisi oldu

Türkiye’nin evsahipliğinde yapılan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığı seçimini, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Ahmed Nasır el Raisi kazandı. Seçim sonucunun zamanlaması, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.





İstanbul’da 23-25 Kasım’da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89’uncu Genel Kurul Toplantısı’nda kurumun yeni başkanı da seçildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Ahmed Nasır el Reisi, yeni Interpol başkanı seçildi.





Interpol’ün resmi Twitter hesabında, Reisi’nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.





ALMANYA’NIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ BİR İSİM





Interpol’ün başında 2018’den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu. Seçim yarışı sırasında BAE’li Tümgeneral Reisi, özellikle Almanya’nın tepki gösterdiği bir isim olarak dikkati çekti.





Almanya’da yeni hükûmeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Die Grüne), Hür Demokrat Parti’den (FDP) üç milletvekili, Reisi’nin başkan seçilmesinin ‘Interpol’ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından’ endişe açıklamıştı.