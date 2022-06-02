İnterpol uyardı: O silahlar karaborsaya düşecek

"Silah takip sistemlerini kullanın" çağrısı





DW'ningöre, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Ukrayna'ya gönderilen silahların büyük bölümünün savaş sonrasında karaborsaya düşerek suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısı yaptı.Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Ukrayna'da silah sirkülasyonunun çok yoğun olduğuna işaret ederek bu durumun savaş sonrasında Avrupa içinde ve dışında kaçak silahların hızla yayılmasına yol açacağını söyledi.Organize suç örgütlerinin halihazırda giderek küreselleştiğini ve Ukrayna'daki kaotik durumu kendi çıkarları için kullanabilme kapasitesine sahip olduklarını belirten Stock, "Bu gerçekleşecek. Hiç şüphem yok. Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumdalar" dedi.Batılı ülkeler Rusya'nın saldırılarına karşı savunma gerekçesiyle Ukrayna'ya ağır silahlar dahil olmak üzere silah ve mühimmat yığınağı yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de Ukrayna'ya daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat sevkiyatını içeren 700 milyon dolarlık bir paket açıkladı.Interpol Genel Sekreteri Stock, ağır silahlar dahil orduların kullandığı her tür silahın suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısında bulundu. Interpol'ün silahlarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir veri tabanına sahip olduğunu hatırlatan Stock, "Üye ülkeleri bu veri tabanını kullanmaya çağırıyoruz. Çünkü hiçbir ülke ve hiçbir bölge bu durumla yalnız baş edemez. Bahsettiğim suç örgütleri küresel çalışıyor, dolayısıyla bu silahlar da kıtalar arasında dolaşıma girecek" diye konuştu.