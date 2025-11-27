Samanyolu Haber /Dünya / Interpol'de başkanlık seçimi tamamlandı: İşte yeni başkan! /27 Kasım 2025 15:29

Interpol'de başkanlık seçimi tamamlandı: İşte yeni başkan!

Fransız polis yetkilisi Lucas Philippe, Perşembe günü Fas’ta düzenlenen Interpol’ün 93. genel kurulunda Ahmed Nasser al-Raisi’nin yerine başkan olarak seçildi.

SHABER3.COM

4 yıldır Interpol başkanlığı yapan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Ahmed Nasser al-Raisi, işkence iddialarıyla Avrupa’da bir dizi yargı davasıyla gündeme gelmişti.

Raisi dışında, önceki Interpol başkanları da tartışmaların odağında olmuştu. Çinli siyasetçi Meng Hongwei, 2016’da göreve gelmiş ancak iki yıl sonra Lyon’daki merkezden kaybolmuştu. Çin daha sonra Meng’in ülkeye döndüğünü ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu, 2020’de 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Yeni İnterpol Başkanı 53 yaşındaki Lucas Philippe, aynı zamanda Fransız polis müdürlüğünde Avrupa ve uluslararası işler danışmanı olarak görev yapıyor. Her dört yılda bir değişen Interpol başkanlığı görevi büyük ölçüde sembolik kabul ediliyor.

Başkan, ajansın genel kuruluna başkanlık etmekle görevli olsa da, Interpol’ün Lyon’daki merkezinde günlük operasyonları genel sekreter yürütüyor. Genel sekreterlik görevini şu anda Brezilyalı Valdecy Urquiza yürütüyor; Urquiza Kasım 2024’te beş yıllık dönem için seçilmişti.

Fas devlet haber ajansı MAP’e göre, Philippe 84 oy alırken ikinci sıradaki Türkiye adayı Mustafa Serkan Sabanca 60 oy aldı. Namibya’dan Anne-Marie Nainda ve Etiyopya’dan Demelash Gebremicheal sırasıyla 12 ve 8 oyla alabildi. Göreve adaylık sürecinde Philippe, “Amacım açık: örgütün kolektif güvenlik için küresel bir referans olarak rolünü pekiştirmek” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Interpol'de başkanlık seçimi tamamlandı: İşte yeni başkan! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:22