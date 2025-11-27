Interpol'de başkanlık seçimi tamamlandı: İşte yeni başkan!

4 yıldır Interpol başkanlığı yapan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Ahmed Nasser al-Raisi, işkence iddialarıyla Avrupa’da bir dizi yargı davasıyla gündeme gelmişti.





Raisi dışında, önceki Interpol başkanları da tartışmaların odağında olmuştu. Çinli siyasetçi Meng Hongwei, 2016’da göreve gelmiş ancak iki yıl sonra Lyon’daki merkezden kaybolmuştu. Çin daha sonra Meng’in ülkeye döndüğünü ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu, 2020’de 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.





Yeni İnterpol Başkanı 53 yaşındaki Lucas Philippe, aynı zamanda Fransız polis müdürlüğünde Avrupa ve uluslararası işler danışmanı olarak görev yapıyor. Her dört yılda bir değişen Interpol başkanlığı görevi büyük ölçüde sembolik kabul ediliyor.





Başkan, ajansın genel kuruluna başkanlık etmekle görevli olsa da, Interpol’ün Lyon’daki merkezinde günlük operasyonları genel sekreter yürütüyor. Genel sekreterlik görevini şu anda Brezilyalı Valdecy Urquiza yürütüyor; Urquiza Kasım 2024’te beş yıllık dönem için seçilmişti.





Fas devlet haber ajansı MAP’e göre, Philippe 84 oy alırken ikinci sıradaki Türkiye adayı Mustafa Serkan Sabanca 60 oy aldı. Namibya’dan Anne-Marie Nainda ve Etiyopya’dan Demelash Gebremicheal sırasıyla 12 ve 8 oyla alabildi. Göreve adaylık sürecinde Philippe, “Amacım açık: örgütün kolektif güvenlik için küresel bir referans olarak rolünü pekiştirmek” demişti.