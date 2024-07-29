Samanyolu Haber /Gündem / İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı üç kişi yakalandı /29 Temmuz 2024 08:32

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı üç kişi yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan üç kişi Kuyu-13 operasyonuyla yakalandı. Zanlılardan ikisi İstanbul'da, biri ise Bodrum'da yakayı ele verdi.

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İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul’da, Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Dragan Pavlıcevıc” İstanbul’da, İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum’da düzenlenen “Kuyu-13” operasyonuyla yakalandı.
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