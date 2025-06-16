İntihar eden polisin evinden ceset parçaları çıktı!..

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ









Polis memurları soruşturma kapsamında Semih G.’nin komşusu A.K.'nın (51) ifadesine başvurdu. A.K.’nın ifadesinde, olaydan önceki gün saat 07.30 sıralarında binadan öğürme sesleri duyduğunu, gece saat 02.30 sıralarında ise kızının 1 el patlama sesi duyduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Semih G.’nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu ifade edildi.

İstanbul Fatih’te tabanca ile intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G.’nin oturduğu evde valiz ve birçok poşete sarılı erkeğe ait uzuvların bulunduğu kan dondurucu olayda sır perdesi aralanmaya başladı. Parçalara ayrılan cesedin kesilen parmak izinden, suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası olan 33 yaşındaki Hüseyin G.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada polis memuru Semih G.’nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da öğrenildi.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Semih G.’nin gece mesaisine gelmemesi üzerine endişelenen ve telefonla da ulaşamayan meslektaşları, saat 19.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak’taki evine geldi. Polis memurları zili çalmalarına rağmen Semih G.’den cevap alamayınca çağırılan çilingire kapı açtırılarak eve girildi.Evde yapılan aramada, polis memuru Semih G.’nin salonda cesedi bulundu. Polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiği düşünülüyor.Evde inceleme yapan polis ekipleri, mutfak kısmında bulunan çöp kovasının yanındaki siyah çöp torbasında bir erkeğe ait toplam 10 el parmağı, kesilmiş vaziyette burun, cinsel organ, yüz ve başına ait deri parçaları buldu. Ayrıca, yatak odasındaki yatağın altında bulunan bir valizde ise 5 parça halinde siyah çöp torbalarına sarılarak bantlanmış vaziyette kol, bacak ve gövde uzuvları bulundu. Cesedin kafatası ise bulunamadı.Evde yapılan çalışmanın ardından polis memuru Semih G. ile bulunan ceset parçaları, Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Evde poşetler içerisinde uzuvları bulunan kişinin parmak izinden kimliğine ulaşıldı. Öldürüldükten sonra cesedi parçalara bölünen kişinin 3 sene önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Hüseyin G.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Hüseyin G.’nin garsonluk yaptığı, 2016 yılında F.A. (26) ile evlendiği ve bu evlilikten 3 çocuğu olduğu, 2022 yılında ise çiftin boşandığı belirlendi. Hüseyin G.’nin kasten yaralama, tehdit ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülük ihlali olmak üzere 3 suç kaydının olduğu ve alınan parmak izinden kimliğine ulaşıldığı bildirildi.Tabanca ile kendisini vurarak intihar ettiği belirtilen Semih G.’nin 2017 yılında Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde göreve başladığı, 2018 yılında Fatih Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine atamasının yapıldığı, 2023 yılından beri de Fatih Koruma Büro Amirliğine bağlı Fener Rum Patrikhanesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen Semih G.’nin oturduğu adreste yalnız yaşadığı, annesinin vefat ettiği, babası ve 6 kardeşinin ise Erzurum’da ikamet ettikleri bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.