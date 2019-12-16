Samanyolu Haber /Gündem / İntihar etti haberleri mi yayıyor? /16 Aralık 2019 16:20

İntihar etti haberleri mi yayıyor?

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da polisten kaçarken bir otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü ancak iddia doğrulanamadı.

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Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, 16 Mart 2018'den bu yana kayıp.

Hürriyet'in haberine göre, Aydın hakkında çıkan her iddia sosyal medyanın gündeminde ilk sırayı alıyor. Sosyal medyada dönen son hikâye ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polise yakalanmak üzereyken otelin 27. katından intihar ettiği.

Ancak bu iddia Ukrayna ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

Bir iddia da, sosyal medyada çeşitli ülkeler üzerinde dönen söylentileri Aydın'ın ya da adamlarının çıkarttığı. Aydın'ın bu yolla izini kaybettirmek istediği de iddialar arasında.

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