İntihar oranları yükselen Japonya'da 'Yalnızlık Bakanı' atandı

Japonya'da intihar oranlarının korona virüsü pandemisinin de etkisiyle 11 yıl sonra ilk kez artmasına karşı önlem olarak Yalnızlık ve İzolasyon Bakanı atandı. Başbakan Yoşihihide Suga, azalan doğum oranlarını artırmaktan sorumlu Tetsushi Sakamoto'nun bu makama da atandığını duyurdu.





Başbakan, Sagamato'nun yeni görevini ilan ettiği basın toplantısında "Kadınlar izolasyon nedeniyle erkeklerden daha çok sorun yaşıyor ve intihar oranları artış eğiliminde. Sorunları tespit edeceğinizi ve kapsamlı önlemler alacağınızı umuyorum" dedi. Sakamoto ise "Toplumsal yalnızlığı engelleyecek ve insanlar arasındaki bağları koruyacak faaliyetlerde bulunmak istediğini" söyledi.





Sakamoto, şubat sonuna kadar acil bir forum organize edeceğini ve psikolojik sorunlar yaşayanlara yardımcı olan kişilerle görüş alışverişinde bulunacağını açıkladı.