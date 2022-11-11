Samanyolu Haber /Gündem / İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti /11 Kasım 2022 14:35

İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti

Evinde, silahla intihara kalkışan ve hastanede tedaviye alınan 45 yaşındaki Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Yalova'daki evinde silahla yaralanmış halde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kılıç, geçen pazar yaşanan olayın ardından tedaviye alındığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?
6 Kasım günü, Eylül 2021’de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç’ın evdeki odasından silah sesi gelmişti. Odaya giren eşi, Kılıç'ı elinde tabanca ile başından vurulmuş halde görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kılıç, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı

AMELİYATI 2 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; Vali Muammer Erol, Kaymakam Kılıç’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulunmuştu

Erol, Kaymakam Alparslan Kılıç’ın saat 10.13’te 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne getirildiğini belirterek, şunları söylemişti:

“Geldiğinde kafatasında ateşli silah yaralanmasından mütevellit yarası mevcuttu. Biz üzücü haberi alır almaz, hastanede sağlık ekiplerimiz tarafından önceden hazırlanmış olan ameliyathane hazır bekletildi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Alparslan Kılıç kardeşimiz, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren ameliyatından sonra, saat 13.44’te yoğun bakıma alındı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor, diyebiliriz.” 
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