Samanyolu Haber /Gündem / İntiharlar RTÜK'ü rahatsız etti /15 Kasım 2019 19:06

İntiharlar RTÜK'ü rahatsız etti

Ekonomik krize bağlı toplu intiharların gazete ve televizyonlarda yayınlanması Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i rahatsız etti.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır.” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul’da bir evde biri çocuk 3 kişinin siyanürle intihar etmesi sonrası Twitter’dan açıklama bulundu. Şahin, “Haberci dostlarımıza tekraren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. 

Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız. 

RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ebubekir Şahin, daha önce de İstanbul ve Antalya’da yaşanan benzer olaylar sonrası da benzer uyarılarda bulunmuştu
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