Samanyolu Haber /Medya / İntikamım acı olacak! /18 Haziran 2020 13:36

İntikamım acı olacak!

En son Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait araziyi 256 TL'ye kiralamasını "makul" bulan eski sunucu Buket Aydın ekranlara geri mi dönüyor?

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Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan sunucu Buket Aydın katıldığı canlı yayında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak." dedi.

Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında çok yıprandığını ifade ederek, "Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu." dedi.
buket aydın

Eşinden boşandıktan sonra eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ortaya çıkan fotoğrafına dair Buket Aydın, "Sarıgül ile arkadaşız." demişti.
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