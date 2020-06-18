Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan sunucu Buket Aydın katıldığı canlı yayında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak." dedi.







Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında çok yıprandığını ifade ederek, "Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu." dedi.





Eşinden boşandıktan sonra eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ortaya çıkan fotoğrafına dair Buket Aydın, "Sarıgül ile arkadaşız." demişti.