Samanyolu Haber /Teknoloji / iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler /10 Mart 2020 20:22

iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlarda kullandığı işletim sistemi olan iOS'un yeni versiyonunu önümüzdeki aylarda duyuracak.

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iOS 14 sürümünün tüm kullanıcılara sunulması ise Eylül sonu gerçekleşecek. iOS 14'ün tanıtımına üç ay kala sistemle ilgili yenilikler sızmaya başladı.

Shiftdelete'in haberine göre Apple, iOS 14 ile akıllı klavye için, trackpad içeren bir geliştirme sunmanın peşinde.Ayrıca, 9to5Mac tarafından incelenen koda göre, iOS 14 Apple mouse güncellemesi kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Yazılıma gelecek değişiklikler, Mac bilgisayarlar üzerinde alışık olunan birçok deneyimi iOS’a taşımayı hedefliyor.Koda göre, akıllı klavye içinde bulunacak trackpad, laptop’a benzer bir donanıma sahip olacak. Force Touch desteği ile MacBook kullanırken yapıldığı gibi, dokunarak tıklama (tap to click) seçeneğinin de bulunması bekleniyor.

Bununla ilgili elimizde bir görsel olmasa da kaynak, Trackpad’e sahip akıllı klavyenin, klavye+trackpad ikilisinin bilgisayar üzerindeki tasarımına benzer bir tasarımda olacağını söylüyor.

Apple mouse güncellemesi ile yönlendirdiğiniz işaretçi, bulunduğu yere göre şekil değiştirecek. Örneğin; Linkler içinde gezerken standart ok işaretinden el işaretine hızlı şekilde dönülmesini destekliyor.

Ayrıca, daha önce eksik olan Catalyst için gerekli fare imleci değiştirebilme özelliğini de getiriyor. Apple özellikle, Mac benzeri parmakla çift tıklama (double-click) özelliğini de düzenlemeyi planlıyor. İşaretçi bir süre kullanılmazsa kayboluyor, hareket ettirdiğinizde tekrar ortaya çıkıyor.
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