Samanyolu Haber /Teknoloji / iOS 14'te güncelleme ile batarya sorunu çözüldü /05 Ekim 2020 19:11

iOS 14'te güncelleme ile batarya sorunu çözüldü

Apple’ın iOS 14 işletim sistemini indirmeye sunmasının ardından her zaman olduğu gibi yine bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı.

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Kullanıcılar ağırlıklı olarak bataryanın hızlı tükenmesi, GPS rotalarının veya sağlık verilerinin kaybolması sıkıntıları yaşıyor. Apple’ın çözümü ise ilginç.

Apple yayınladığı bir rehberde iOS 14 ile gözlemlenen bazı sıkıntıların yaşandığını doğrularken şimdilik fabrika ayarlarına dönülmesi ile çözülebileceğini belirtiyor. Bunun haricinde şimdilik bir yazılım çözümü mevcut değil.

iOS 14 ile birlikte WatchOS 7 işletim sisteminde de benzer sıkıntılar var. iPhone veya Apple Watch cihazlarında bataryanın hızlı tükenmesi, sağlık uygulamalarının çökmesi, yanlış veriler göstermesi, GPS veya sağlık verilerinin kaybolması en belirgin olanları.

Bu sorunları yaşayan kullanıcıların önce verilerini iCloud üzerine yedeklemeleri gerekiyor. Sonrasında iPhone veya Apple Watch cihazının fabrika ayarına döndürülme işlemini başlatabilirler. Kurulum tamamlanınca da tekrar verileri yedeklerden yükleyebilirler. Bununla birlikte sorunun halen devam ettiği kullanıcıların yeni bir yazılım güncellemesini beklemekten başka çaresi yok zira iOS 14.0.1 güncellemesi bunları içermiyordu.
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