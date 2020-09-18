Samanyolu Haber /Gündem / iOS 14'ten kötü haber: İki sorun çıktı /18 Eylül 2020 12:26

iOS 14'ten kötü haber: İki sorun çıktı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde iPhone'lar için yayınladığı iOS 14'ten kötü haber geldi.

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Pek çok kullanıcının sosyal medya platformlarında dile getirdiği sorunlardan ilki varsayılan uygulamalar ile ilgili. 

Zira kullanıcılar varsayılan olarak tanımlattığı uygulamaların iOS 14 ile henüz uyumlu bir şekilde çalışmadığını belirtiyor. 

Tarayıcı sorunu da iOS 14 kullanıcılarını üzmüşe benziyor. Birçok kullanıcı, Google Chrome’un  varsayılan tarayıcı olarak kullanılamadığının altını çiziyor. 

Kullanıcılar Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak seçseler bile elektronik postaları okuma ve linklere tıklama gibi işlemlerin Safari ile yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.
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