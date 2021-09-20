iOS 15 bugün çıkıyor... Hangi yenilikler var?

Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'i bugün yayınlıyor.







iOS 15 ÖZELLİKLERİ NELER?







Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, iOS güncellemesinin tüm ayrıntılarını paylaştı:







FaceTime GÜNCELLEMELERİ





iOS 15 ile FaceTime’da dikkat çeken yenilikler kullanıcıları bekliyor. Apple, kullanıcılarına daha kaliteli bir ses sunmak için kolları sıvamış ve yeni güncelleme ile FaceTime’da gerçekleşen görüşmelerde seslerin daha doğal olmasını sağlarken, ses yalıtımını da geliştirerek gürültülü bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin kalitesini artırmış.





Bu değişikliklerle Apple, kullanıcılarına görüşülen kişiyle sanki yan yanaymış hissi veren bir ses kalitesi sunmayı hedefliyor.





FaceTime’daki yenilikler ses ile de sınırlı değil; kamera uygulamasındaki portre modu artık FaceTime’a da geliyor.





Ses ve görüntü kalitesini artıran şirket, bağlantı çeşitliliğini de sağlıyor. Artık Android cihazlar da FaceTime görüşmelerine katılabilecekler.





Şirket, pandeminin getirdiği yeni kullanıcı alışkanlıklarını da gözden kaçırmamış. Bir araya gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde görüntülü konuşmalar artarken kullanıcılar bu konuşmalar sırasında birlikte film izlemeye, müzik dinlemeye bile çalıştılar. Apple kullanıcıların bu sorununu da gideriyor ve FaceTime’a aynı anda müzik dinleme, video izleme gibi özellikler getiriyor.







BİLDİRİMLERE SİZ KARAR VERİN





Bildirimleri gruplandırabilme özelliğini de iOS 15 ile birlikte getiren Apple, kullanıcıların gece boyunca görmek istemedikleri bildirimlerin onları rahatsız etmesine izin vermiyor. Bu özellikle beraber sunduğu bir diğer özellik olan Focus mod ile kullanıcılar telefonlarında hangi saat aralıklarında nelere odaklanmak istediklerine kendileri karar verebilecekler.





Ayrıca rahatsız etme modundan tatil moduna, iş modundan uyku moduna geçişleri de oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirmek mümkün olacak.





Apple’ın bildirimlerle ilgili yaptığı bir diğer değişiklik de hangi zaman aralığında hangi bildirimlerin geldiğini kullanıcıya özet halinde sunmak.





Şirket, kullanıcıların bildirimlerde daha da etkin olmasını sağlıyor.





LIVE TEXT ÖZELLİĞİ





Apple iOS 15 ile kamerayla taratılan herhangi bir metnin kullanıcının düzenleyebileceği bir formata gelmesini sağlıyor.





APPLE MAPS





Yeni güncelleme ile beraber haritalar daha da detaylanıyor. Yaya geçitleri, bisiklet yolları gibi noktalar haritalara eklenirken kullanıcı gideceği yönü daha net belirlemek için kamerayı kullanarak bulunduğu yerdeki binaları taratabilecek. Böylece çok daha isabetli bir yol tarifi almak mümkün olacak.





AirPods





AirPods Pro artık gürültülü bir ortamda görüşme yapılırken çevredekilerin seslerini artırmaya ve ortam gürültüsünün düzeyini kontrol etmeye olanak tanıyacak. Ayrıca Find My uygulamasıyla da birlikte çalışacak ve unutulması halinde kullanıcılar bildirimlerle uyarılacak.





watchOS





watchOS’ta en dikkat çeken yenilik ise; kullanıcıların solunum hızlarını (dakikada kaç nefes alındığı) takip etmelerine yardımcı olması. Ayrıca aktivite izleme motoruna Tai Chi ve Pilates dahil olmak üzere yeni egzersiz modları da eklendi.





Siri





Apple, güncellemeyle beraber Siri’ye de dokunmayı ihmal etmiyor. Şirket, Siri’nin internet bağlantısı olmadan da çalışabileceğini duyurdu.





macOS





macOS’un bir sonraki büyük sürümünün adı macOS Monterey olacak. FaceTime’a gelen beraber video izleme, müzik dinleme gibi özellikleri barındıran SharePlay özelliklerinin tümü macOS’a da gelecek.





Ayrıca birden fazla mac ve iPad’i kontrol etmek için de tek bir klavye/fare kurulumu kullanılmasına izin verecek.