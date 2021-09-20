iOS 15 yayınlandı: İşte güncelleme gelen modeller

FaceTime'a eklenen birçok özellikten, yeniden tasarlanan bildirim sekmelerine kadar kadar irili ufaklı birçok yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 15, sekiz aşamalı beta sürecinin ardından çıkış yaptı.
iOS 15 alan telefonlar
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone SE 2
iPhone SE
iOS 15 nasıl yüklenir?
iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.
Ardından Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyin.
Açılan ekrandan iOS 15 indir ve yükle butonuna basın.
Bu aşamadan sonra cihazınız iOS 15 güncellemesini indirip yükleme işlemi için sizden onay isteyecek.
Yükleme onayı verildikten sonra iPhone kendini yeniden başlatacak ve iOS 15 güncelleme işlemi tamamlanacaktır.