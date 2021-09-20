iOS 15 yayınlandı: İşte güncelleme gelen modeller

FaceTime'a eklenen birçok özellikten, yeniden tasarlanan bildirim sekmelerine kadar kadar irili ufaklı birçok yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 15, sekiz aşamalı beta sürecinin ardından çıkış yaptı.







iOS 15 alan telefonlar





iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE 2

iPhone SE





iOS 15 nasıl yüklenir?





iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

Ardından Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyin.

Açılan ekrandan iOS 15 indir ve yükle butonuna basın.

Bu aşamadan sonra cihazınız iOS 15 güncellemesini indirip yükleme işlemi için sizden onay isteyecek.

Yükleme onayı verildikten sonra iPhone kendini yeniden başlatacak ve iOS 15 güncelleme işlemi tamamlanacaktır.