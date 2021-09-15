iOS 15'in uyumlu olacağı modeller açıklandı

Apple yaptığı lansmanla iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Series 7, yeni iPad mini ve iPad cihazlarını tanıttı. Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15’in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.





“iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu” ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, “20 Eylül'de sizinle” bilgisi paylaşıldı.





iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR





Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı:





iPhone 13





iPhone 13 mini





iPhone 13 Pro





iPhone 13 Pro Max





iPhone 12





iPhone 12 mini





iPhone 12 Pro





iPhone 12 Pro Max





iPhone 11





iPhone 11 Pro





iPhone 11 Pro Max





iPhone Xs





iPhone Xs Max





iPhone Xr





iPhone X





iPhone 8





iPhone 8 Plus





iPhone 7





iPhone 7 Plus





iPhone 6s





iPhone 6s Plus





iPhone SE (1. nesil)





iPhone SE (2. nesil)





iPod touch (7. nesil)