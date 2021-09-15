iOS 15'in uyumlu olacağı modeller açıklandı

Apple yaptığı lansmanla iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Series 7, yeni iPad mini ve iPad cihazlarını tanıttı. Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15’in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.
“iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu” ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, “20 Eylül'de sizinle” bilgisi paylaşıldı.
iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR
Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı:
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)