iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler!

Apple, bugün düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde iPhone’un kalbi iOS 16 tanıtıldı. İşte yeni işletim sisteminin özellikleri!





















Apple birçok Android kullanıcısının kullandığı özelliklerin daha da dinamik sürümünü iOS kullanıcıları için sundu. iOS 16 ile birlikte kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

































iOS 16 alacak iPhone modelleri





iOS 16 özellikleri

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

Apple, WWDC 2022 etkinliğinde akıllı saatlerine yön veren watchOS 9 işletim sistemini tanıttı. İşte yeni işletim sisteminin özellikleri.Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)’nda iPhone’un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurdu. Apple, birçok kişinin beklediği bir özellik olan iPhone kilit ekranını daha kullanışlı hale getirdi.iOS 16 sürümünde kilit ekranı için ilk yenilik, ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme yeteneği geldi. Bu yetenek, yeni widget ve duvar kağıtları ile daha da dinamik bir hale geliyor.Bir diğer yenilik ise Mesajlar uygulamasına geldi. iMessage kullanıcılarının sıkça kullandığı emoji, gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. iMessage kullanıcıları için ayrıca gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri geldi.Mesajlara SharePlay desteği de geldi. Bu sayede FaceTime dışında da ekranınızı partneriniz ile paylaşabiliyorsunuz.Herhangi bir görüntüden sadece bir obje almak için de yeni bir özellik yayınlandı. Görüntünün konusunu arka plandan almak ve istediğiniz yere yapıştırmak için görüntülere dokunup basılı tutabilirsiniz.Apple Pay Sipariş Takibi, satıcıların makbuz ve sipariş takibini Cüzdanınıza teslim etmelerini sağlayacak özelliğe kavuştu. Ayrıca Shopify ile de entegre çalışıyor.Apple, 15 adede kadar rotayı önceden planlamak için çok duraklı yönlendirme ekledi. Mac’inizde rota planlayabilir, iPhone’a gönderebilir, Siri ile durak ekleyebileceksiniz.iOS 16 ile birlikte ekran süresi isteklerini doğrudan Mesajlar’dan onaylayabilirsiniz. Ayrıca tüm ebeveyn kontrolü ayarlarını, Aile Kontrol Listesi adı verilen yeni bir özellikte düzenleyebilirsiniz.iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi, altı adede kadar kullanıcının ortak çalışabileceği, katkıda bulunabileceği ve keyfini çıkarabileceği ayrı bir iCloud arşivi sayesinde ailelere fotoğrafları sorunsuz şekilde paylaşmanın yeni bir yolunu sunuyor.Kullanıcılar kişisel arşivlerindeki mevcut fotoğrafları paylaşmayı tercih edebiliyor ya da başlangıç tarihine veya fotoğraflardaki kişilere göre paylaşımda bulunabiliyor. Dileyen kullanıcılar Kamera uygulamasındaki yeni açma/kapatma düğmesini kullanarak fotoğrafları otomatik olarak Paylaşılan Arşiv’e gönderebiliyor.Ayrıca kullanıcılar, Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki katılımcıların bulunduğu fotoğrafları paylaşmaları için akıllı öneriler alıyor. Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki tüm kullanıcılar, paylaşılan fotoğraf veya videolar ekleme, bu içerikleri silme, düzenleme ya da favori olarak işaretleme erişimine sahip oluyor. Böylece paylaşılan fotoğraf ve videolar her kullanıcının Anılar ve Öne Çıkan Fotoğraflar bölümünde görünüyor ve herkes ailesiyle paylaştığı anları yeniden yaşayabiliyor.Apple, yeni işletim sistemini destekleyecek cihazları da açıkladı. İşte iOS 16 alacak iPhone modelleri listesi: