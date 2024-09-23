iOS 18'deki kritik hata iPhone kullanıcılarına saç baş yolduruyor!

Apple'ın iPhone'ları yavaşlattığına dair iddialar, her yeni güncellemeyle beraber tekrar gündeme geliyor. Son çıkan yazılım güncellemesi iOS 18'de tespit edilen hata, özellikle bir Apple Watch'tan paylaşılan saat yüzlerine yanıt verildiğinde ortaya çıkıyor. WatchOS üzerinden kişiselleştirilmiş saat yüzü paylaşma özelliğiyle beraber, paylaşılan saat yüzüne yanıt verildiğinde Mesajlar uygulaması sürekli olarak çöküyor ve her iki tarafın da Mesajlar uygulamasını kullanmak mümkün olmuyor.







HATA NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?



Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Apple Watch, saat yüzlerini paylaşma özelliğini watchOS'ta sunuyor. Bu yüzleri Mesajlar ya da Mail üzerinden diğer kullanıcılara göndermek mümkün. Ancak, kullanıcı iOS 18 yüklü cihazından paylaşılan bir saat yüzüne 'başlık' özelliği ile yanıt verirse, uygulama sürekli olarak çökmeye başlıyor.





Bu hata meydana geldiğinde, kullanıcı Mesajlar uygulamasındaki bu konuşmayı açmaya çalıştığında uygulama tekrar tekrar kapanıyor. Ayrıca, diğer mesajlara yanıt vermek de mümkün olmuyor. Bu durum, uygulamanın tamamen işlevsiz hale gelmesine neden oluyor.





TÜM MESAJ GEÇMİŞİNİZİ SİLİYOR

Hata oluştuğunda Mesajlar uygulamasını kullanmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu sorunun geçici çözümü, hatanın bulunduğu konuşmayı silmek. Ancak, bu çözüm tüm mesaj geçmişini ve kaydedilmemiş ekleri (fotoğraflar, videolar vb.) kaybetmeye neden olabilir. Konuşma silinse bile, bu konuşmayı Mesajlar uygulamasındaki 'Son Silinenler' bölümünden geri yüklemek hatanın yeniden ortaya çıkmasına neden oluyor.





HATANIN ÇÖZÜMÜ NE?

Veri kaybından kaçınmak için yapılabilecek en iyi yöntem, paylaşılan saat yüzlerini silmek. Ayrıca, düzenli olarak cihazı yedeklemek ve iCloud Mesajlar özelliğini kullanmamak bu süreçte veri kaybını en aza indirebilir.