İOS kullananlar DİKKAT!

WhatsApp’ın çatı kuruluşu META’nın iletişim servisi, ‘hacker’lara Apple cihazlardaki ikinci bir güvenlik açığını kullanarak makineleri hacklemelerine olanak sağlayan güvenlik açığını bir yamayla düzeltildiğini açıkladı.

Türkiye’de de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp dün yaptığı açıklamayla uygulamada ve Apple cihazlarda bir dizi güvenlik açığını kullanan gelişmiş bir siber casusluk faaliyeti tespit edildiğini duyurdu. Uzmanlar hack saldırısından WhatsApp dışında başkaca uygulamaların da etkilenmiş olabileceğin belirtiyor.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

”v2.25.21.73 öncesindeki iOS için WhatsApp, iOS için WhatsApp Business v2.25.21.78 ve Mac için WhatsApp v2.25.21.78 sürümlerinde bağlantılı cihaz senkronizasyon mesajlarının yetersiz yetkilendirilmesi, ilgisiz bir kullanıcının hedef cihazdaki rastgele bir URL’den içerik işlemeyi tetiklemesine olanak sağlayabilirdi.

Bu güvenlik açığının belirli hedef kullanıcılara karşı sofistike bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğini değerlendiriyoruz.”

200’DEN AZ KİŞİ ETKİLENDİ

WhatsApp açıklamasında, güvenlik açığından dünya genelinde 200’den az kişinin potansiyel olarak etkilendiği bilgisi yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Donncha o Cearbhaill, sayısı belli olmayan sivil toplum kuruluşlarının güvenlik açığından etkilenenler arasında olduğunu duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü’nün Güvenlik Laboratuvarı’nı yöneten Cearbhaill, potansiyel mağdurlardan adli tıp verilerini toplamaya başladığını söyledi.

BAŞKA UYGULAMALAR DA ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Cearbhaill, ilk belirtilere göre; hack saldırısından hem iPhone hem Android kullanıcıları etkilendi. Etkilenenler arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alıyor.

Cearbhaill, siber saldırıdan WhatsApp dışında diğer uygulamaları da etkilenmiş olabileceğini ifade etti.
