Samanyolu Haber /Gündem / Iowa Senatörü Grassley’den Türkiye’ye: Siyasi mahkumları serbest bırakın /21 Mayıs 2020 18:40

Iowa Senatörü Grassley’den Türkiye’ye: Siyasi mahkumları serbest bırakın

ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi Parti’den Iowa Senatörü Chuck Grassley, Türkiye’ye çağrıda bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle cezaevindeki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

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Cumhuriyetçi Parti’den Iowa Senatörü Chuck Grassley, ABD Senatosu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’ye çağrıda bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle cezaevindeki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi.


 
Chuck Grassley, “Konuşma imkanımı yurtdışında Kovid-19’a yakalanma ihtimali yüksek Türkiye’deki, Suriye’deki Çin’deki, ve diğer birçok ülkelerdeki mahkumlara ayırmak istiyorum. Mahkumlar, kalabalık hapishanelerde yeterli tıbbi imkanlar olmadan kilit altında tutuluyorlar. Kovid-19’un bu insanlar arasında yayılması ciddi tıbbi sonuçlar doğma ihtimalini ciddi olarak arttırı ve hatta ölümlerine yol açar. Otoriter rejimler, masum insanları hapsederek sadece ülkelerinin daha fazla istikrarsızlaşmasına sebep olurlar.”



Türkiye, İran ve Çin’e seslenen Grassley, “Siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı ve şimdi serbest bırakılmalılar.” ifadelerini kullandı.

Chuck Grassley, 1975-1981 arasında ABD Temsilciler Meclisi’nde Iowa eyaleti 3. bölgeyi temsil etti. 1981 yılından beri de 29 yıldır Iowa eyaleti senatörü olarak ABD Senatosu’nda görev yapıyor.
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