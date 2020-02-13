Samanyolu Haber /Gündem / İpek Holding'den büyük başarı /13 Şubat 2020 20:52

İpek Holding'den büyük başarı

Türkiye’deki mal varlığına hukuksuz bir şekilde el konulan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, yurt dışında sürdürdükleri madencilik faaliyetlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini açıkladı.

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Sosyal medya hesabı Twiter’dan açıklama yapan Akın İpek, “Yurt dışında, “Sıfır” dan başlayan Koza; Bütün engellemelere rağmen, Dünya sıralamasında ilk 10 a girecek büyüklükte bir altın kaynağına ulaştı. Tesadüf değil bu işler…” ifadelerini kullandı.
 
İşte o açıklama;


‘Sizin dualarınız olmasa, çoktan yıkılıp gitmiştik zaten’

Akın İpek bu mesajı paylaştıktan sonra çok sayıda tebrik mesajı ve dua alınca ikinci bir açıklama daha yaptı. İpek, “Sizin o altın kalpleriniz, dualarınız olmasa, çoktan yıkılıp gitmiştik zaten…” diyerek teşekkür etti.



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