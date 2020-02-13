İpek Holding'den büyük başarı

Sosyal medya hesabı Twiter’dan açıklama yapan Akın İpek, “Yurt dışında, “Sıfır” dan başlayan Koza; Bütün engellemelere rağmen, Dünya sıralamasında ilk 10 a girecek büyüklükte bir altın kaynağına ulaştı. Tesadüf değil bu işler…” ifadelerini kullandı.



İşte o açıklama;









‘Sizin dualarınız olmasa, çoktan yıkılıp gitmiştik zaten’





Akın İpek bu mesajı paylaştıktan sonra çok sayıda tebrik mesajı ve dua alınca ikinci bir açıklama daha yaptı. İpek, “Sizin o altın kalpleriniz, dualarınız olmasa, çoktan yıkılıp gitmiştik zaten…” diyerek teşekkür etti.











