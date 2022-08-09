Yazı dizisinde, “Hablemitoğlu’nun kitabıyla açılmasına katkı sağladığı Bergama Altın Madeni, işletilmeye başlandıktan sonra yine Hablemitoğlu’nun devlete sızmakla suçladığı cemaatin eline geçti.” denildi.







Oysaki madenin sahibi Akın İpek’in yönetimindeki Koza İpek Holding’di… Akın İpek de yazı dizisindeki bu yalan ifadeye tepki gösterdi.





T24’ün haberle ilgili paylaşımının altına yorum yapan İpek, “Arkadaşlar, Bergama Altın madeninin herhangi bir cemaate ait olduğu gibi zır delisi bir saçmalığı neye dayanarak yazıyorsunuz? Yav, bunların 1 Eylül 2015 yılındaki baskında uydurulan bir yalan olduğu ortaya çıktı. Böyle bir iddia dahi yok koca iddianamede.” ifadelerini kullandı.





Akın İpek’in paylaşımları şöyle:





"Her kuruşuna kadar Koza İpek grubu verdi parasını. Harcadığı yerler de kuruş kuruş belli. Satılma sebebi; Newmont hedeflediği altın üretimini tamamlamıştı, 1.5 yıl ömrü kalmıştı madenin ve 1,5 yıl sonra da Bergama’da altın madeni bitti.





Bergama’da altın madeni yok 2007 den beri. İşleme tesisinin Begama’da olma mecburiyeti yok. Başka yerlerde kurulabilir. Nitekim biz daha sonra 3 farklı yerde kurduk.





Dünya altın ons fiyatları 400 USD seviyesinde idi. Yıllar sonra, 1800 USD ye kadar çıkınca değerli hale geldi altın madenciliği Türkiye de. Daha önce böyle bir değer yoktu. Yav, biraz inceleyin, okuyun. Varsa bir sorunuz sorun, en azından cevap hakkına saygılı olun. İnsaf… Şu anda nasıl mı çalışıyor?





Başka bölgelerde keşfedilen altın (Altın fiyatları yükselince) taşınma maliyetlerine bakıldı, makul göründü. Altın uzakta olsa çıktığı yere yakın bir yerde tesis kurulur. Bergama’nın tesis olarak değeri içindeki makine ve ekipmanı kadar.





t24, havuz medyası içinde bir kuruluş mudur bilmiyorum, fakat herhalukarda, bu vesile ile açıklama yapayım ki gerçek bilinsin, hayal mahsulü saçmalıklar insanların zihnini bulandırmasın. İlgilenenler için http://akinipek.info da fazlası var."