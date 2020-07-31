iPhone 12 bekleyenleri üzecek gelişme

Bu kez şirket, yaklaşmakta olan iPhone modelleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Apple, her yıl eylül ayında bir etkinlik düzenliyor ve amiral gemisi iPhone modellerini tanıtıyor. Ancak bu yıl, tüm dünyada olağanüstü bir süreçten geçiliyor. Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere koronavirüs salgını. Apple'ın yaptığı son açıklamaysa, şirketin koronavirüs salgınından üzerine düşeni aldığını gösteriyor. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iPhone 12 serisi, birkaç hafta gecikecek.





Web Tekno'da yer alan habere göre, Apple'ın Finans Grubu Başkanı Luca Maestri, "Bildiğiniz gibi, geçen yıl eylül ayı sonlarında iPhone satmaya başladık. Bu yılsa, arzın birkaç hafta sonra hazır olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.





Maestri'nin yaptığı açıklamalarsa, iPhone 12 serisinin eylül ayı sonu değil, ekim ayında piyasaya sürüleceğini gözler önüne seriyor.





Apple'ın bir iPhone'u ekim ya da kasım ayında piyasaya sürmesi ilk kez gerçekleşen bir şey değil. Mesela iPhone X kasım ayında, iPhone XR ise ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak şirket, geçtiğimiz dönemlerde hiçbir zaman bir iPhone modelinin gecikeceğini açıklamamıştı. Ayrıca Apple, geçtiğimiz yıllarda duyuracağı iPhone modelleri ile ilgili herhangi bir açıklama da yapmamıştı.





Apple'ın bu yıl, 5G bağlantı desteğine de sahip olan OLED ekranlı en az dört iPhone modeli duyurması bekleniyor. Bu modeller arasındaki temel fark ise kamera kurulumları olarak karşımıza çıkacak. Örneğin iPhone 12 Pro da gelişmiş bir LIDAR sensörünün olacağı ifade ediliyor. Apple'ın yapacağı açıklamalarla birlikte iPhone 12 ile ilgili tüm detayları gün yüzüne serecek.