Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 12, dört model ile birlikte geliyor /04 Ekim 2020 18:09

iPhone 12, dört model ile birlikte geliyor

iPhone 12 serisinin tanıtılacağı söylenen 13 Ekim tarihi için geri sayım devam ederken, artık yeni serinin dört farklı modelle geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Ortaya çıkan son sızıntı, iPhone 12 modellerinin fiyatları hakkında da ipucu verdi.Paylaşılan bilgilere göre, ailenin en küçük ekranlı ve en ucuz modeli iPhone 12 mini, 649 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

Serinin fiyat skalası depolama kapasitesine göre çok geniş bir aralığı kapsayacakken, ailenin en büyük ve aynı zamanda en pahalı modeli iPhone 12 Pro Max ise 1399 dolar tavan fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

Yeni iPhone'ların 16 Ekim'de ön siparişe açılacağı, 23 Ekim tarihi itibariyle de mağazalardaki yerini alacağı yine konuşulanlar arasında...

Tüm modellerin depolama kapasitesine göre fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

Modeller                       64 GB    128 GB    256 GB    512 GB

iPhone 12 mini             649$       699$        799$        -

iPhone 12                     749$       799$        899$        -

iPhone 12 Pro              -              999$       1.099$     1.299$

iPhone 12 Pro Max      -              1.099$    1.199$      1.399$
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