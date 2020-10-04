iPhone 12, dört model ile birlikte geliyor

Ortaya çıkan son sızıntı, iPhone 12 modellerinin fiyatları hakkında da ipucu verdi.Paylaşılan bilgilere göre, ailenin en küçük ekranlı ve en ucuz modeli iPhone 12 mini, 649 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.





Serinin fiyat skalası depolama kapasitesine göre çok geniş bir aralığı kapsayacakken, ailenin en büyük ve aynı zamanda en pahalı modeli iPhone 12 Pro Max ise 1399 dolar tavan fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.





Yeni iPhone'ların 16 Ekim'de ön siparişe açılacağı, 23 Ekim tarihi itibariyle de mağazalardaki yerini alacağı yine konuşulanlar arasında...





Tüm modellerin depolama kapasitesine göre fiyatları ise şöyle sıralanıyor:





Modeller 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB





iPhone 12 mini 649$ 699$ 799$ -





iPhone 12 749$ 799$ 899$ -





iPhone 12 Pro - 999$ 1.099$ 1.299$





iPhone 12 Pro Max - 1.099$ 1.199$ 1.399$