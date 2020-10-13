iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık yok!

Apple’ın iPhone 12 ailesini tanıtacağı “Hi, Speed” yani “Merhaba, Hız” isimli etkinliği başladı. Lansmanda ilk görücüye çıkan ürün HomePod’un ufak modeli HomePod Mini oldu.Üst kısmında dokunmatik bir ekran yer alan akıllı hoparlör Apple Music and Apple Podcasts ile çalışıyor. Söz konusu ürünün Türkiye’de satışa sunulması beklenmiyor.







5G teknoloji ile gelecek olan iPhone 12 bir önceki modele göre, yüzde 15 daha küçük olacak. iPhone 11'in siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı.





A14 Bionic chip ile gelecek olan cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 12 MP değerinde. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 12 4GB RAM ile geliyor. Apple’ın bu modelde sunduğu depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.





Yıllardır Eylül ayında gerçekleşen yeni telefon sunumları, bu sene corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kısa süreli bir erteleme yaşadı ve geçen ay yeni servisler, yeni Apple Watch ve iPad serisi tanıtıldı.





Apple’ın akıllı telefon serisinde son yıllarda yaşanan en büyük değişim 2017’deki iPhoneX dışında 2014’te tanıtılan ve büyük ekranların devreye alındığı iPhone 6 ile yaşanmıştı.Bu seri Apple için bir rekor getirmiş ve tanıtımdan sonraki dört çeyrekte 231 milyon adetlik bir satış rakamı yakalanmıştı. Apple 2018’de ünite satışlarını ayrı raporlamayı bırakana kadar bu istatistik firma için bir rekor olmuştu.





iPHONE 12'NİN FİYATI NE KADAR?





iPhone 12 Mini ise iPhone 12 ile aynı özelliklere sahip daha küçük boyutlara sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.





Lansman kapsamında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max de görücüye çıktı.iPhone 12 Pro'nun ABD'deki başlangıç fiyatı 999 dolar iPhone 12 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1099 dolar olarak açıklandı.





Apple açıkladı:





iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyorApple'ın bugünkü büyük etkinliği ilginç bir duyuruya sahne oldu.





Yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro cihazların kutusunda earbuds kulaklık veya şarj adaptörü bulunmayacak. Yalnızca bir adet USB-C'den Lightning'e dönüştürücü kablonun yer alacağı belirtildi.





Apple bu ilginç kararın arkasında çevreci nedenlerin olduğunu söylüyor. iPhone'ların çevreye olan negatif etkisini minimize etmek için böyle bir adım atılmış. En azından Apple'ın iddiası bu yönde.Apple'ın bu ilginç kararı kullanıcı nezdinde nasıl bir tepki alacak şu an için bilemiyoruz. Daha önce konuyla ilgili yapılan sızıntı haberlerinde epey bir tepki olduğunu görmüştük.





Bu kararın çevreyle çok bir ilgisi olmadığı, Apple'ın bunun yerine kar marjını artırmayı planladığı konuşuluyor.Tabi Apple'ın amacı ne olursa olsun bu kararın çevre için pozitif bir etki yaratacağı da bir gerçek. Apple; şu anda dünyada 700 milyon Lightning kablosunun ve 2 milyarın üzerinde de Apple güç adaptörünün bulunduğunu belirtti.



